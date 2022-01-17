الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة حقائب المواطنين بالمرج للجنح

سرقة حقائب المواطنين
سرقة حقائب المواطنين

أحالت نيابة المرج، اليوم الإثنين، المتهمين بسرقة حقائب وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف لمحكمة الجنح بمنطقة المرج.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «على .م»، و«تامر .م» عاطلين، أقرا بسرقتهما حقائب المواطنين وهواتفهم بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة نارية بمنطقة المرج، مبررين مرورهما بضائقة مالية دفعتهما لارتكاب وقائع السرقة. 

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بنيابة المرج باستيلائهما على الأموال والأغراض الهامة من الحقائب والتخلص منها فى الطرق العامة ومقالب القمامة بمنطقة المرج، كما أقرا بسرقتهما الدراجة النارية المستخدمة في وقائع السرقة.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام شخصين مستقلين دراجة نارية بسرقة حقائبهم بأسلوب النشل، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة، وأقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة سرقة المرج مواطنين

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١٩٩٠-٢٠٢١

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