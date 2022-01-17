برلماني ليبي: تأمين الجيش للحقول النفطية زاد من الصادرات

أكد عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، أن تأمين وحماية القوات المسلحة للحقول والموانئ النفطية نتج عنه تحسن ملحوظ في الصادرات النفطية الأمر الذي انعكس ايجابياً على إيرادات الدولة من بيع النفط.

وقال عضو مجلس النواب الليبي إن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة الليبية أمر مرفوض مهما كانت الأسباب ولا يحق لأحد في ليبيا أن يقطع أو يساوم المواطنيين الليبين علي قوتهم وقوت أبنائهم، لاسيما حماة الوطن بحسب ما ذكر موقع مجلس النواب الليبي.

وتابع الجروشي: “ليس من المقبول أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بقطع المرتبات عن أبناء القوات المسلحة والتي قوامها من كافة أبناء ليبيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بسداد مرتبات الأتراك والمرتزقة بالدولار”.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أن السكوت عن أبسط حقوق أفراد القوات المسلحة يعد خذلان وخيانة لهم.