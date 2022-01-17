«الصحة»: زيادة ملحوظة في إصابات «كورونا» و«أوميكرون» المتحور السائد حاليًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد -19” بداية من شهر يناير الجاري، بعد أن كانت الأمور مستقرة في شهر ديسمبر.

وأوضحت الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المتحور السائد حاليًا هو متحور “أوميكرون” في حين يأتي “دلتا” في المرتبة الثانية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي هي أرقام المرضى الذين ترددوا على المستشفيات، لافته إلى أن هناك متابعة دقيقة لجميع حالات الإصابة والحالات الإيجابية سواء من خلال معامل المستشفيات الجامعية او المعامل الخاصة، حيث أنه يتم حساب معدلات الانتشار الوبائي بشكل دقيق جدا على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى ضرورة التطعيم والحصول على الجرعة المعززة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الوسائل التي اثبتت نجاحها على مستوى العالم لتقليل معدلات الانتشار ومعدلات دخول المستشفيات و معدلات الوفيات.

وقالت إنه كلما زادت معدلات التطعيم في المجتمع كلما قلت احتماليات ظهور المتحورات، مشددة على ضرورة استخدام الكمامات المعتمدة صحيا وليس كل غطاء للوجه مفيد في تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 998 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 333529 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 400076 من ضمنهم 333529 حالة تم شفاؤها، و 22148 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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