الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإكوادور تعلن حالة التأهب الحمراء بسبب متحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت الإكوادور حالة التأهب الحمراء في معظم أنحاء البلاد بعد زيادة الإصابات بكوفيد-19 بنحو عشرة أضعاف.
وتنطبق حالة التأهب الحمراء على 193 من أصل 221 كانتونا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك المراكز السكانية الرئيسية مثل كيتو وغواياكيل كما أغلقت المدارس حتى 21 يناير.

وقال نائب وزير الصحة خوسيه رواليس للصحافة إن الإصابات اليومية ارتفعت من نحو 4 آلاف حالة في أسبوع عيد الميلاد إلى أكثر من 42 ألفا في الأسبوع الثاني من يناير.

وأضاف "هذا العدد من الإصابات هو الأعلى الذي سجلناه منذ بداية الجائحة"، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات سببه المتحورة أوميكرون والاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد ورأس السنة.

وسجلت الإكوادور 614 ألف إصابة و34200 وفاة بكوفيد-19 من بين عدد سكانها البالغ 17.7 مليون نسمة، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

في ديسمبر، جعلت الإكوادور اللقاحات إلزامية وبدأت في تحصين الجميع من سن الخامسة فما فوق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

لحم دور سبب الـ بــ حالة التأهب الحمراء متحور أوميكرون الحمراء حالة حالة التأهب تحور متحور أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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