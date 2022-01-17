الأردن.. استعادة سيارة حكومية بعد ساعة من سرقتها من قبل مجهولين

استرجعت مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها في وزارة النقل الأردنية، سيارة حكومية تابعة لبلدية السلط بعد ساعة من الإبلاغ عن سرقتها من قبل أشخاص مجهولين.

وقال ناطق الوزارة علي عضيبات: "المديرية وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط، ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة مركبة تحركت الجهات المعنية وحسب إحداثيات وجود السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع، وعثر عليها، وتمت إعادتها إلى مركز عملها في بلدية السلط".

وأشار إلى أن "المديرية تمتلك من التقنيات والأجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والآليات الحكومية العاملة ومعرفة أماكن وجودها، حيث تم إنشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل نهاية عام 2015".

وأضاف: "بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني نسبة 98.5% وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة، وبنسبة 100% من الجهات الحكومية، وبلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة أكثر من 85%".

وشدد على أنه "جرى البدء بتطبيق أمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي يشير بعدم تسجيل أو ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لأي جهة، إلا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الإلكتروني عليها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 12986 وفاة و1100967 إصابة.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة أنباء "بترا"، إلى تسجيل 2033 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1061250 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29681 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14095738 فحصاً.

ونوه بأن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26772 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 92 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 608 حالات.