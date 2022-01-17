عادات غذائية سيئة يجب التخلى عنها فورًا

تعتبر عاداتك الغذائية اليومية مكانًا رائعًا للبدء بحياة جديدة عندما يتعلق الأمر بإجراء تحولات صحية في حياتك، لذا سلط خبراء التغذية بموقع "eatthis" الطبي، عدد من عادات الطعام التي يجب التخلص منها للحفاظ على الصحة العامة.

الطعام هو المتعة الحلال، ولكن في الكثير من الأحيان يتجول إلى نقمه من خلال تسببه في الكثير من المشكلات المرضية الخطيرة، فمع بداية العام الجديد عليك أن تضع بعض الأهداف والتي منها تعديل النظام الغذائي على مدار اليوم.

تخطي الوجبات

وفقًا لأخصائية التغذية سيندي دالو، فإن تخطي وجبات الطعام وتجاهل الجوع الطبيعي لجسمك هو في الواقع أحد أسوأ عادات الأكل التي يمكن أن تتبعها لصحتك، فعندما تتجاهل الجوع، سيصبح جسمك أكثر جوعًا خلال الساعات القليلة القادمة ، وتزداد فرص الإفراط في تناول الطعام بشكل كبير.

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة

حذر خبراء التغدية من أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة، يمكن أن تكون عادة ضارة بصحتك العامة، حيث تحتوي الأطعمة المصنعة عادةً على المزيد من الدهون، لذا فإن تناولها بانتظام يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الصحة العامة.

تناول وجبات خفيفة غير صحية

يمكن أن يكون تناول وجبات خفيفة صحية جزءًا مفيدًا من يومك ، خاصةً لأنها يمكن أن تساعد في عملية التمثيل الغذائي وتمنعك من الإسراف في الوجبات، ومع ذلك من المهم أن تحاول الحد من وجباتك الخفيفة "غير الصحية" مثل رقائق البطاطس والبسكويت والحلوى.

تناول الوجبات السريعة

أكد خبراء التغذية، أن العديد من المكونات المستخدمة في الوجبات السريعة غنية بالدهون والسكر والصوديوم، الامر الذي يشكل خطرًا على صحتك، فإذا كنت قادرًا على التطلع إلى أسبوعك، فيمكنك تجربة تخزين وجبات خفيفة صحية أو خيارات سريعة للمساعدة في الحد من استهلاكك للوجبات السريعة.