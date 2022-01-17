الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد عطية محمود: يحيي حقي رمزا من رموز البساطة والسهولة الممتنعة

يحيي حقي
يحيي حقي

هو صاحب مؤلفات: قنديل أم هاشم، كناسة الدكان، أنشودة البساطة، البوسطجي، تراب الميري، خليها علي الله وغيرها. بدأ حياته بالعمل في المحاماة، ومن ثم أتجه إلي السلك الدبلوماسي، ثم ترك كل هذا ليستجيب "لنداهة" الأدب. إنه الكاتب الكبير يحيي حقي، والذي تحل اليوم الذكري الــ 117 حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1905.

وحول يحيي حقي وموسوعيته، قال الكاتب الناقد  محمد عطية محمود في تصريحات خاصة لــ "الدستور":عندما تنفتح الآفاق الواعدة والواعية، والنابعة من فيض ثقافة الكاتب في مفهومه الشمولي، من حيث الفكر والإلهام والممارسة الطبيعية للحياة التي تجعله متذوقا وهاضما لكل ما يكتب وأكثر تجربة ومراسا على دروب الكتابة والفن، يكون من اليسير أن تنفتح له كل تلك الأبواب التي تكاد تكون موصدة في أوجه الكثيرين الذين يستصعبون مهمة الكاتب الفنان الواعي، والفيلسوف الكامن فيه، ذلك الذي يعقد العلاقات السببية بينه وبين الفنون من جهة، وبين الفنون وبعضها، وبين كل ذلك وما يحيط به.

ربما كانت هذه النظرة الشمولية المتأملة متناسبة إلى حد بعيد مع شخصية الكاتب الكبير "يحيى حقي" الذي اجتمعت لديه تلك المهارات التي ربما لم تتح لكثيرين، منذ كان عالم الفلك عالما للرياضيات وموسيقيا وطبيبا ومهندسا ومخترعا وكيميائيا، منذ فجر الزمن العربي الذي أثار فكرة النهضة العربية في وقت ازدهارها وانتشارها في كل بقاع الدنيا التي وصلت إليها أقدام الفتح العربي، والتي قامت عليها الحضارة العالمية فيما بعد..

وأوضح "عطية": فالمتأمل والمتابع لمسيرة كاتبنا الرمز "يحيى حقي" يضع يده على تلك الحقيقة الذهبية التي تؤكد على شموليته في الكتابة، وتحقيق معادلة الكاتب في معناها العميق المتفرد الذي ينتقي من كل حقول الزهور خلاصة العسل المصفى، ثم يضعها في بوتقة يلتذ بها الشاربون والناهلون، وهي المهارات التي استمدها من هذا الوعي العميق بالمفردات وتلاقح الفنون لتنصهر في داخله بتلك الحكمة والفلسفة والوعي الإنساني العميق، فهو الذي اخترق مجال كتابة القصة القصيرة، بمجموعاته المتعددة التي حفرت أثرها في الوعي والذاكرة القصصية العربية، وأرخ للقصة القصيرة "فجر القصة القصيرة"، ونقدها، انطلاقا إلى المدى الواسع لقضايا الثقافة العامة، وامتدادا إلى الخاطرة الأدبية، والمقال..

ولفت "عطية" إلي: بل، وتخطى ذلك المفهوم المحدود للإبداع والنقد وانغلاقه على النوع الأدبي والثقافي، بدخوله في مجالات متعددة لتلك الثقافة وروافدها التي يتشكل منها الوعي والذائقة، وبدونها تكون مهمة الكاتب والفنان عسيرة في التقاط الخيوط التي تخلق التجانس بين كافة دروب الثقافة والوعي، فدخل معترك الموسيقى، والمسرح، والسينما، والغناء الشعبي، والسخرية، والفن التشكيلي، من خلال إصداراته المتعددة الموثقة لذلك، ما جعل له فلسفته الخاصة التي صبغ بها أعماله الإبداعية والنقدية والفكرية والفلسفية، ليكون امتدادا لكتاب النهضة العربية في الفكر والفن، ونبراسا يقتفى أثره في كل المجالات التي جرى فيها قلمه.. ماذا، وأعماله تفرض إيقاع وجودها على الجمهرة العريضة من رواد الفكر الفني والأدبي وعلى الذائقة السليمة، وهو ما جعله رمزا من رموز البساطة والسهولة الممتنعة، تلك المعادلة المثيرة للعجب، فمن ذلك نرى آيات إخلاصه ودأبه وحرصه على المواكبة والتغلغل في نسيج الشخصية المصرية وتراب الوطن، منذ نشأته، وتوغله في موروثه، ونظرته الثاقبة التي تشير وتلمح، كما ترصد وتؤرخ؛ لتعكس مراياه - بحسب الدكتور صبري حافظ - كل تلك الأطياف المتجانسة؛ فالفن والثقافة بشموليتها قد خرجت من بوتقة واحدة هي بوتقة الإنسانية.    

محمد عطية محمود يحيى حقي رمزا من رموز البساطة والسهولة الممتنعة أنشودة البساطة كناسة الدكان خليها علي الله

مواد متعلقة

بيتر ماهر: يحيى حقي شن هجوماً حاداً على عبارة الكاتب يكتب لنفسه

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميًا.. منتخب مصر يعلن إصابة الونش بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن مباراة السودان

الصحة: 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و25 حالة وفاة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

«أوقاف الإسكندرية» تصدر تعليمات هامة لأئمة المساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا