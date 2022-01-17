«رويترز» تبرز توقعات هيئة قناة السويس بارتفاع إيراداتها هذا العام

أبرزت وكالة "رويترز" إعلان هيئة قناة السويس بأنه من المتوقع أن تحقق القناة إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2022، مقابل 6.3 مليار دولار في 2021.

ولفتت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قال، أمس الأحد، إنه يتوقع الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل، أي في يوليو 2023.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، سلطت وكالة "رويترز" الضوء على إعلان هيئة قناة السويس أنها تستهدف الاستحواذ على 15% من تجارة الطاقة العالمية بحلول 2040، لتعزز دورها طريقًا رئيسيًا لتلك التجارة.

وذكرت الوكالة الدولية، أن قناة السويس ضاعفت حصتها من 4%، عام 2005، إلى 8% عام 2019، من تجارة الطاقة عالميًا، وأنها تستهدف الوصول بها إلى 15% بحلول عام 2040، وفقًا لبيان هيئة قناة السويس، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يأتي بفضل اعتماد الحكومة على سياسات تسويقية مرنة.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، موضحة أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وكانت العديد من المنصات الدولية سلطت الضوء على تسجيل قناة السويس ارتفاعًا غير مسبوقًا في عائداتها هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، معتبرة أن قناة السويس حققت قفزة تاريخية في العائدات، حيث حققت الهيئة أعلى إيراد في تاريخها خلال عام 2021، والذي بلغ 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، وهي أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة.