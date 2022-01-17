«بقع سوداء» تكشف سرًا جديدًا عن توت عنخ آمون

مازالت قصة ومقبرة الملك الصبي توت عنخ آمون تحير العلماء حول العالم، حيث لاحظ عدد من علماء الآثار مؤخرا مجموعة من البقع السوداء الداكنة على جدارن مقبرة تون عنخ آمون وفقا لما نقلته صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وتابعت الصحيفة: أن الملك الصبي استمر في الحكم لمدة عشر سنوات تقريبًا حتى وفاته عن عمر يناهز 18 أو 19 عامًا، ودُفن في وادي الملوك.

وأضافت: أن توت عنخ آمون هو أحد أشهر وأشهر الفراعنة العظماء الذين حكموا مصر القديمة، كان يُعرف بالملك الصبي، وقد تولى العرش عندما توفي والده إخناتون حوالي عام 1334 قبل الميلاد وبسبب عمره - كان توت عنخ آمون في الثامنة أو التاسعة من عمره عندما أصبح الفرعون - كان لديه مستشارون من حوله يتمتعون بسلطات عظيمة، يتخذون العديد من قراراته نيابة عنه.

وفي حين تم نهب مقابر الفراعنة من قبل لصوص القبور إلا أن مقبرة توت عنخ آمون ظلت على حالها، ولم يكتشف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر قبره حتى عام 1922.

وتابعت الصحيفة: فإن ما وجده كارتر لم يكن قبرًا مناسبًا لملك عظيم، ولكنه مقبرة صغيرة ومجهزة بشكل رديء وغامضة للغاية - وهذا هو السبب الحقيقي وراء عدم العثور عليها من قبل أي شخص منذ آلاف السنين.

في الآونة الأخيرة، تم التعرف على بقع سوداء "غريبة" داخل المقبرة، والتي تم استكشافها خلال الفيلم الوثائقي "أسرار: قبر توت" على قناة “سميثسونيان” الأمريكية.

وقال أوضح الدكتور كريس نونتون، عالم المصريات: أن هناك عملية تتم لمتابعة سير بناء المقبرة ولكن هذا الأمر لم يتم مع مقبرة توت.

ووجد الدكتور نونتون "علامات متقطعة غريبة" شوهدت في جميع أنحاء جدران مقبرة توت، مؤكدا أن البقع عبارة عن عفن، مادة عضوية لا تظهر في أي مكان آخر في وادي الملوك.

وكان هناك احتمالات أن تكون البقع “عفن” بسبب أنفاس وعرق عدد لا يحصى من السياح الذين يزورون المقبرة.

ولكن عند دراسة الصور الأصلية لكارتر، كان من الواضح أن البقع السوداء كانت بالفعل على الجدران، بينما قال آدم لوي، مدير “شركة فاكتوم أرب” الأمريكية: إن البقع السوداء هي نتيجة غلق المقبرة قبل أن يجف الطلاء.

مما يشير إلى أن الرسامين الذين قاموا بتزيين المقبرو كانوا في عجلة من أمرهم لإنجاز المهمة - وهي طريقة غريبة للتعامل مع مكان راحة الملك في "مقبرته".

والتقط لوي وفريقه صورًا عالية الدقة لرسومات غرفة الدفن، والتي تضمنت بقعًا سوداء، وتظهر بوضوح آثار علامات الفرشاة التي تم إجراؤها على عجل وتابع لوي: تم طلاء المقبرة في أسبوع ولكن يستغرق طلاء مقبرة الملك سنوات من العمل، لذلك يبقى السؤال عن سبب بناء قبر توت بهذه السرعة.

وتظهر بقاياه المحنطة أنه مات بشكل غير متوقع، وهو ما يمكن أن يفسر ذلك بطريقة ما، حيث إنه وفقًا للتقاليد القديمة، يمكن أن يمر 70 يومًا فقط بين لحظة وفاة الملك وختم قبره.

وتم طرح نظريات حول سبب عدم وصول قبر الملك توت إلى المستوى الذي كان ينبغي أن يكون عليه.

وقالت علياء إسماعيل، عالمة المصريات التي تحدثت خلال الفيلم الوثائقي لناشيونال جيوغرافيك "كنوز مصر المفقودة"، إنها تعتقد أن خليفة توت عنخ آمون، آي، أخذ قبر توت عنخ آمون لنفسه.

وتابعت: عند فحص المقبرتين، وجدت عددًا من أوجه التشابه بين الاثنين، مع وجود الكثير من اللوحات الجدارية متطابقة تقريبًا، وقالت: "اختار كل من توت وآي نفس المشهد، تمامًا مثلما اختار نفس الشخص ما يدور في كل قبر" وتابعت: “هناك يد مشتركة كانت تعمل في كلا المقبرتين ومع ذلك، فقط مقبرة آى كان يصلح لفرعون”.

وأضافت: “إنها تشبه إلى حد بعيد مقبرة توت عنخ آمون - الأسلوب والعمل الفني والتابوت الحجري ولكنها أكبر من ذلك بكثير”، وأضافت: "أي دفن توت عنخ آمون في المقبرة الأصغر حتى يكون له أكبر مقبرة لنفسه و"هذا هو القبر الذي كان معدا لتوت عنخ آمون ، قبر آي".