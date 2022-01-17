الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر استئناف المتهمين فى انهيار عقار جسر السويس.. اليوم

عقار جسر السويس
عقار جسر السويس

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الأول، اليوم الإثنين، الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابقًا، والتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"عقار جسر السويس المنهار" في القضية رقم 11501 لسنة 2021، بحبس 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

و جاءت أسماء المتهمين كالآتي، "أ. م. أ"، "م. م. م"، "ع. ع. ح"، "ع. ا. ح. ع"، حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل.

كما حُكم على المتهمين "ع. م. أ"، "إ. م. أ"، "س. م. أ"، و" ر. م. أ" بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

وجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة "عقار حي السلام" في منطقة جسر السويس، تهم لتسببهم بالخطأ في وفاة 25 من قاطني العقار و إصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة، و نتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، و كذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، و تنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.

الاستئناف المتهمين انهيار عقار جسر السويس حكم جنح مستانف القاهرة الجديدة

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