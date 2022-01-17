الطب الأسيوى القديم.. العلاجات المنزلية الكورية لنزلات البرد والإنفلونزا

يعتبر الإصابة بنزلات البرد من الأمور الحتمية خلال فصل الشتاء، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وسلالته الجديدة، حيث يلجأ البعض للعلاجات القديمة.

وفي السطور التالية سلط الأطباء بموقع " Healthdigezt" الضوء على أبرز العلاجات الكورية القديمة لنزلات البرد والإنفلونزا.

تناول" الكيمتشي"

يعتبر " الكيمتشي" الطبق الوطني لكوريا، فهو مليء بـ"البروبيوتيك" التي تعتبر مهمة لتحسين صحة الأمعاء، فوفقًا للعلماء، يوجد جزء كبير من جهاز المناعة في القناة الهضمية، ولهذا السبب فإن الحفاظ على أمعائك في حالة ممتازة عن طريق استهلاك الكيمتشي وغيره من المنتجات الغذائية المخمرة يعد فكرة رائعة.

شرب شاي عشبة " السترون "

في كوريا هناك مشروب عشبي يُشار إليه باسم" yuja cha"، يُعرف باسم شاي عشبة "السترون" فهو غني بفيتامين C، الذي يحظى بالتبجيل لقدرته على الحفاظ على قوة جهاز المناعة، وهذا هو السبب في أن تخميره واستهلاكه يمكن أن يساعدك على التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد أو الأنفلونزا.

تناول عصيدة الأرز مع الجينسنج:

يمكنك بسهولة أن تفقد شهيتك إذا كنت تعاني من البرد أو الأنفلونزا، ومع ذلك، لا يزال من المهم جدًا بالنسبة لك تزويد جسمك بالسعرات الحرارية لمساعدته على محاربة العدوى الفيروسية المستمرة بداخله، فهناك طريقة لتزويد جسمك بالطاقة التي يحتاجها هي تناول وعاء من عصيدة الأرز مع الجينسنج، والذي يحظى بشعبية كبيرة في كوريا.

الكمثرى مع العسل:

الكمثرى الآسيوية غنية بفيتامين "سي"، ومن ناحية أخرى يساعد العسل على تهدئة الأعراض للعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وهذا هو السبب في أن الجمع بين الإثنين يمكن أن يساهم في درء نزلات البرد.

ما يجب عليك فعله هو غسل الكمثرى الآسيوية جيدًا تحت الماء الجاري وتقطيعها إلى مكعبات، ووضعه في وعاء ورشه بملعقة كبيرة من العسل الخام والعضوي.