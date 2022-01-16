حصر العجز والفائض في 50 جهة حكومية خلال الربع الأخير من 2021

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة د. صالح الشيخ الانتهاء من دراسة معدلات العجز والفائض فى التخصصات الوظيفية بعدد 50 جهة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك خلال الربع الأخيرة من العام الماضى 2021.

أوضح الجهاز وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور" أن الحصر شملت 29 جهة إدارية خلال شهر ديسمبر الماضى، و6 جهة إدارية خلال شهر نوفمبر الماضى، 15 وحدة خلال شهر أكتوبر الماضى.

شملت أعمال الحصر الجهات الآتية: وزارة التعاون الدولى، وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة شئون المجالس النيابية، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التضامن الاجتماعى.

كما شملت أعمال الحصر الأزهر الشريف، مركز بحوث الصحراء، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مكتبة مصر العامة الرئيسية، جامعة الأزهر، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جامعة الأقصر، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، جامعة جنوب الوادى، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، مديرية الشئون الصحية بأسيوط ، مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وامتد الحصر إلى مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، مستشفى طب الأزهر محافظة أسيوط، جامعة حلوان، معهد بحوث البترول، الهيئة المصرية العامة للمساحة، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، البيت الفنى للمسرح، جامعة القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مكتبة مصر العامة الرئيسية، جامعة دمياط، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة كفر الشيخ، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط.