الوقت الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بحسب وزارة المالية

في إطار انتظار زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور، يرتفع البحث اليوم عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بحسب وزارة المالية، حيث اعتمد المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بدء تطبيق الحد الأدني للأجور والذي وصل لـ2400 جنيه للعاملين فى قطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022 ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة.

وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يناير لسنة 2022 للعاملين فى الحكومة على مدار يومين، وتحددت مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الحكومة بحسب تقسيم يصرف المرتبات لعدد ثلاثة وثلاثون وزارة وهيئة ومصلحة خلال كل يوم من اليومين.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وأعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير يومي 24 يناير و25 يناير 2022، على أن يتم صرف المرتبات لعدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوميا.

ويتم صرف المرتبات على مدار 3 أيام للجهات الحكومية التي لم تدفع رواتب العاملين لديها خلال اليومين المحددين، وتلك الأيام هي الأربعاء 26 يناير والأحد 30 والإثنين 31 يناير 2022.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

بيان الجهات الحكومية التي تصرف مرتبات شهر يناير يوم الإثنين 24 يناير 2022

يتم صرف مرتبات العاملين فى الحكومة فى عدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة، وهي:

الوزارات: الأوقاف - التضامن الاجتماعي- النقل - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - الصحة - الاتصالات - القوى العاملة - البيئة - الطيران المدني.

ويتم صرف المرتبات فى الوزارات الآتية أيضًا: التموين - الإسكان - الإنتاج الحربي - الثقافة - الداخلية - الآثار - شؤون مجلس النواب - البترول - قطاع الأعمال العام - التجارة والصناعة - السياحة.

ويتم صرف المرتبات لشهر يناير 2022 أيضًا فى المديريات الخدمية في المحافظات كما يلي:

مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات - مديريات الشؤون الصحية - مديريات القوي العاملة - مديريات الطرق والنقل- مديريات التضامن الاجتماعي - مديريات التموين والتجارة الداخلية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وتحددت مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 يوم الرابع والعشرين يناير فى عدد من الجهات والهيئات الحكومية المستقلة التالية: مجلس النواب - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الجهاز المركزي للمحاسبات - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - المجلس الأعلى للصحافة - المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

المصالح الحكومية تصرف المرتبات للموظفين يوم الثلاثاء 25 يناير 2022

ويتم صرف المرتبات عن شهر يناير في وزارات: التخطيط - التعليم العالي – العدل - التنمية المحلية - الاستثمار والتعاون الدولي - الكهرباء.

ويتم صرف مرتبات شهر يناير فى وزارات: الموارد المائية والري - التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - الشباب والرياضة - المالية - الزراعة واستصلاح الأراضي - الخارجية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

وتُصرف المرتبات يوم الخامس والعشرين يناير للموظفين في: دواوين عموم المحافظات - مديريات التنظيم والإدارة - مديريات الزراعة – الجامعات - مديريات الشباب والرياضة - مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - مديريات الطب البيطري.

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وتصرف الجهات والهيئات المستقلة الحكومية وباقي المصالح مرتبات يناير كما يلي:

الصرف في المحكمة الدستورية العليا -الصرف في القضاء والنيابة العامة - الصرف فيالهيئة العامة للرقابة المالية - الصرف في مجلس الدولة - الصرف في هيئة الرقابة الإدارية - الصرف في دار الإفتاء المصرية - الصرف في اللجنة العليا للانتخابات - الصرف في معهد الخدمات المالية - الصرف في هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الصرف في رئاسة الجمهورية - الصرف لـ رئاسة مجلس الوزراء - الصرف لـ الأزهر - الصرف لـ وباقي الجهات الأخري.