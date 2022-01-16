الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجاران متتاليان يهزان العاصمة العراقية بغداد

تفجير
تفجير

وقع انفجاران متتاليان، مساء الأحد، في وسط العاصمة العراقية بغداد.

 

وأفادت قناة العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، عن سماع دوي انفجارين في منطقة الكرادة في وسط العاصمة.

 

وأكد مصدر أمني أنه لم يتم تحديد هوية الانفجارات حتى الوقت الحالي، بحسب وكالة بغداد العراقية.

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع انفجارٍ وإطلاقِ نار قرب مقر النائب عبدالكريم عبطان القياديِ في تحالف تقدم في منطقة "السيدية" جنوب بغداد.

 

وأضافت المصادر الأمنية، أمس السبت، أن الهجوم على المقر تم بقنبلة يدوية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

ويأتي الهجوم بعد تعرض عدد من المقار الحزبية والسياسية في بغداد إلى هجمات مسلحة، تقول الحكومة العراقية إن التحقيقات جارية للكشف عن منفذيها.

العراق تفجيرات انفجاران بغداد العاصمة العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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