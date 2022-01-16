انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، انتداب المعمل الجنائي في حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكان فريق من نيابة الشروق وبدر قد انتقل لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة بدر، إذ كشفت المعاينة الأولية بأن ماس كهربائي نشب داخل الشقة تسبب في نشوب الحريق.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بدر عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.