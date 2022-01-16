تفاصيل رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك (فيديو)

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي وطلب الموافقة على العرض المقدم للقلعة البيضاء لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.

وكشف منصور عن أن مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته ٢٥٠ ألف دولار إلا أنه رفض ذلك، موضحًا أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار، وهو ما استجاب له نادي التعاون.

وشدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بندًا يمنع انتقاله داخل مصر لأي نادٍ آخر غير الأبيض.

وكلف المستشار مرتضى منصور، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.