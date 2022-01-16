«بفيديوهات خاصة».. الحكم على متهم هدد ربة منزل بمدينة نصر غدا

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الحكم على المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها، مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده فى مدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم «إ.س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهديد المجني عليها «ن.ع» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها «ح.م» بأن أرسل لها رسائل نصية، مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الإنترنت، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن.ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل، وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأكدت أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح.م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفي الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.