الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة ديوان «خريف العمر» للشاعر كريم صالح ببيت السناري.. الثلاثاء

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية وغنائية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "خريف العمر" للشاعر كريم صالح وآخرون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تتضمن الأمسية مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الشعر والموسيقى والغناء، حيث سيتم تقديم مجموعة من الأشعار التي تحكي وتجسد التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، ويصاحب ذلك مجموعة من الأغاني الفلكلورية والمقطوعات الموسيقية.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالشعر الغنائي، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

جدير بالذكر أن الشاعر كريم صالح؛ صاحب ديوان «خريف العمر»، وهو حاصل على المركز الثاني على مستوى طلاب جامعات ومعاهد مصر في الشعر والإلقاء 2020/2021، وقد شارك في العديد من الحفلات، وتم استضافته في أكثر من برنامج حواري ليحكي عن موهبته وتجربته الشعرية.

مكتبة الإسكندرية القديمة وعرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملَكية أو المكتبة العظمى هي كبرى مكتبات عصرها، شيدها بطليموس الأول ويقال أنه تم تأسيسها علي يد الإسكندر الأكبر قبل ثلاثة وعشرين قرناً  ويقال أيضاً أنه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، عام «285 ـ 247» قبل الميلاد تعرضت المكتبة للعديد من الحرائق وانتهت حياتها في عام 48 ق.م وفي عام 2002 تم إعادة بنائها تحت اسم مكتبة الإسكندرية الجديدة.

ديوان خريف العمر الشاعر كريم صالح بيت السناري أحداث مكتبة الاسكندرية الموسيقى والغناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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