الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لبحث إجراءات مواجهة التغيرات المناخية.. 5 اجتماعات لـ«محلية النواب» هذا الأسبوع

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد هذا الأسبوع خمس اجتماعات برئاسة المهندس أحمد السجيني، حيث يعقد الاجتماع الأول الثلاثاء المقبل، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة بشأن مواجهة التغيرات المناخية «تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر»، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار، في ضوء ما شهدته محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء الحالي وعجز البنية التحتية عن مواجهة الأمطار.

وأضاف «شمس الدين» في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ستناقش كذلك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «هدى عبدالستار -  إحسان شوقي – عبدالفتاح محمد – أيمن محسب – إيهاب منصور».


وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الاجتماع الثاني سيعقد صباح يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «أحمد رمزى - حازم رياض - نادر عبده - محمد صلاح أبوهميلة - رشا أبوشقرة - محمد الحسينى»، فيما يعقد الاجتماع الثالث ظهر الأربعاء المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «محمد الحسينى - أحمد رمزي».


بينما يناقش الاجتماع الرابع والذي يعقد عصر الأربعاء المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «هشام حسين - حسام المندوه - محمد الحسينى».


واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «ويناقش الاجتماع الخامس عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «أحمد رمزى - محمد صلاح أبوهميلة - محمد الحسينى - نادر عبده الخبيري».
 

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