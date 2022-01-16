الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: رصدنا زيادة فى إصابات الإنفلونزا من 40 إلى 50%

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، إن هناك منظومة للرصد الوبائى للأمراض التنفسية الحادة والفيروسات فى وزارة الصحة من خلال 23 مستوى، وأثبتت النتائج أن الفترة الأخيرة رصدت زيادة فى إصابات الإنفلونزا من 40 إلى 50%.

ودعا الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتباعد الاجتماعى وعدم التعرض للأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة.
وأوضح أن نسبة إشغال الأسرة الداخلية فى المستشفيات حوالى 9%، وحوالى 41% للعناية المركزة، و23% لأجهزة التنفس الصناعى، وهى فى الحدود الأمنة، مؤكدا أن المنظومة الصحية مستعدة تماما.

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