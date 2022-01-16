أسعار زيوت الطعام في مصر اليوم الأحد 16-1-2022

شهدت معظم أسعار زيوت الطعام استقرارًا في القيمة الشرائية، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-1-2022، بالسوق المحلي لدى التجار لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعلى صعيد للأسواق العالمية، فقد صعدت عقود شهر يناير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق جلسة تداولات نهاية الأسبوع ببورصة ماليزيا للمشتقات.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث ثبتت أسعار زيت الذرة الخام عند 22,200 جنيه للطن ،كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليسجل سعر الطن 28,200 جنيه.

كما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,800 جنيه ،وثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 21,400 جنيه.

وحافظت أسعار زيت الصويا المكرر على نفس قيمتها السعرية في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 24,300 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك

واستقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.20 جنيهًا، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 74.95 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 31.30 جنيهًا.

ارتفع عقد يناير لتداول زيت الأولين الماليزي بمقدار 15 دولارًا في إغلاق الجلسة المسائية لتداولات جلسة نهاية الأسبوع، وبلغت قيمة العقد 1335 دولارًا للطن ،كما صعد عقد يناير لتداول زيت النخيل الماليزي بمقدار 15 دولارًا، في إغلاق جلسة الجمعة 14 يناير 2022، في بورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1332.50 دولارًا للطن.

كان قد كشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن اتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان فول صويا، وتحديد سعر الطن عند 8 آلاف جنيه، وسعر طن عباد 8500 جنيه لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبدالوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح، متوقعًا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، وتحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات، لافتًا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%، وفي نبات الكانولا 45%.