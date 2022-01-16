فاشون بلوجر توضح كيفية تنسيق التنورة في فصل الشتاء بطرق مختلفة

تعد التنورة الجلد أو البليسيه من أفضل قطع الموضة لهذا العام، حيث ترتدي الفتيات بشكل مختلف هذه القطعة مما يغير من الإطلالة بأكملها بإضافة اكسسوارات للأوت فيت، كالحزام والحذاء الطويل والقصير وغيرها، وفي هذه السطور توضح لنا الفاشون بلوجر أية ماهر، كيف يمكن تنسيق التنورة بشكل مختلف في فصل الشتاء.

التنورة الجلد والقطيفة

قالت أية ماهر، إن التنورة الجلد هي موضة لهذا العام، ويمكن ارتدائها عن طريق تنسيقها مع بوكليت أبيض وجاكيت قصير وحزام عريض، ويمكن اختيار التنورة القطيفة فهي مناسبة أيضًا لهذا الفصل مع الأبيض والحذاء الرياضي ذات اللون الأبيض، بالإضافة لتنورة شراشيب طولية جلد مما يعطي مظهر أنيق ومناسب في السهرة.

تنورة

وأضافت ماهر أن هناك إطلالة بالتنورة القطيفة وهي تنسيقها مع اللون الأصفر الغامق والأبيض والألوان من هذه المجموعة، مع حقيبة وحذاء من اللون الأسود، وهناك اكسسوار وهو الحزام الأسود ذات الأشكال المختلفة.

تنورة

التنورة بدرجات مختلفة

وعن ألوان موضة الشتاء في التنورة نجد الأبيض، الأسود، البرتقالي، البني بدرجاته المختلفة، مؤكدة أن تنسيق التنورة مع الكنزات ذات الرقبة المتوسطة بالألوان التى تناسبها، أو في حالة الرغبة بإرتداء أوت فيت رسمي يمكن تنسيقا مع البليزر القصير، كما أن الكارديجان يساعد في الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة خاصة لو تم اختيار بنفس لون التنورة لمظهر أنيق في النهاية.

كيف يمكن التنسيق في حالة التنورة الفضفاضة

أما لو ارتدت الفتاة تنورة فضفاضة يمكن التنسيق من خلال اختيار توب شكل الجسم ولا يكون فضفاض حتى لا تكون الإطلالة غير مناسبة، ومن ثم يتم تنسيقها مع حذاء مناسب واكسسوارات من حقيبة وعقد في حالة التوب غير المنقوش أو في حالة التوب المنقوش برسومات يفضل أن يتم اختيار الاكسسوارات الرقيقة كالخاتم والانسيال البسيط.