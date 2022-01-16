استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والإسماعيلى غدًا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر لها الثانية والنصف، ظهر غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفي سياق متصل، شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين والحكام.

ويعانى «موسيماني» من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وهم الثنائي الأجنبي التونسى على معلول والمالي أليو ديانج، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوى – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن موجة إصابات كورونا التى ضربت صفوف المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وإعارة محمود كهربا للدوري التركي ، وإصابة المغربي بدر بانون، وأكرم توفيق لاعبي الفريق بجانب تواجد محمود متولي للتأهيل فى قطر.