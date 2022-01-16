الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والإسماعيلى غدًا

الأهلى والإسماعيلى
الأهلى والإسماعيلى

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر لها الثانية والنصف، ظهر غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

 وفي سياق متصل، شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين والحكام.

ويعانى «موسيماني» من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وهم الثنائي الأجنبي التونسى على معلول والمالي أليو ديانج، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوى – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن موجة إصابات كورونا التى ضربت صفوف المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وإعارة محمود كهربا للدوري التركي ، وإصابة المغربي بدر بانون، وأكرم توفيق لاعبي الفريق بجانب تواجد محمود متولي للتأهيل فى قطر.

الاسماعيلى برج العرب مباراة الاهلى كأس الأمم الأفريقية استعدادات أمنية رابطة الأندية المحترفة ستاد برج العرب

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