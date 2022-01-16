الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فريد» يكشف مزايا قيد الشركات في البورصة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن القيد في البورصة يوفر للشركات مزايا عديدة، أبرزها؛ زيادة رؤوس أموال لتمويل التوسعات وخطوط الإنتاج للمصانع، وتسهيل الحصول على تمويل مصرفي، وذلك من خلال تطبيق التسعير الكفء للورقة المالية، وتوفير الشفافية والإفصاح الجيد، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين وأطراف السوق.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، الذي يُعقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية" وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.
وأضاف "فريد"، أن البورصة المصرية تدير 4 أسواق لمصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و130 شركة سمسرة.

وذكر أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 243 شركة موزعة بين 216 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و27 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 765 مليار جنيه حتى يوم 30 ديسمبر الماضي، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.4 تريليون جنيه في 30 ديسمبر 2021.

 

 

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