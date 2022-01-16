الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كوفاكس» تنتهى من توزيع أول مليار جرعة من لقاحات «كورونا»

كوفاكس
كوفاكس

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، اليوم الأحد، أن مبادرة كوفاكس الدولية، الهادفة إلى تعزيز وصول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى الدول، انتهت من توزيع أول مليار جرعة من اللقاحات لنحو 144 دولة.
وقال سيث بيركلي، المدير التنفيذي لتحالف "جافي" للقاحات - عبر الموقع الرسمي للتحالف - "إنها مرحلة رئيسية في أكبر وأسرع عملية تسليم لقاح في التاريخ، نعلم مدى العمل الذي ما زال يتوجب فعله لحماية الجميع وحل مسألة عدم المساواة في اللقاحات"، مشددًا على أن عمل المبادرة لم ينته بعد.
وأشار إلى أن نحو 90% من الجرعات الموزعة تم تمويلها من تبرعات حصل عليها تحالف "جافي" ويصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحالف كان قد أنشأ كوفاكس عام 2020، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء (كيبي).
 

 

كوفاكس لقاحات كورونا سويسرا جنيف

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١٩٩٠-٢٠٢١

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