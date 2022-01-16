إحالة «خفير» تعدى جنسيًا على ابنته فى فيصل للمحاكمة

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة خفير إلى محكمة الجنايات؛ لتعديه على ابنته جنسيًا لمدة 6 سنوات.

وقالت الطفلة أمام النيابة إن والدها المتهم كان يتحرش بها في إحدى الشقق السكنية، أو في غرفة بسطح العقار الذي يقوم بحراسته في فيصل.

وتابعت الطفلة أنها حينما كانت تخبر أشقاءها بما حدث معها يقولون إنها مجنونة، واتهموها بالاضطراب النفسي ما دفعها لتقديم بلاغ في مركز الأمومة والطفولة.

كان تلقى مركز الأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل بلاغًا من طفلة تدعى س، 15 سنة، تتهم والدها ح ج، بالتعدي عليها جنسيًا في مكتب داخل عقار يقوم بحراسته في فيصل منذ 6 سنوات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أقر أمام رجال المباحث بالواقعة وتمت إحالته إلى جهات التحقيق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.