الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «خفير» تعدى جنسيًا على ابنته فى فيصل للمحاكمة

تعدى جنسيًا على ابنته
تعدى جنسيًا على ابنته

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة خفير إلى محكمة الجنايات؛ لتعديه على ابنته جنسيًا لمدة 6 سنوات.

وقالت الطفلة أمام النيابة إن والدها المتهم كان يتحرش بها في إحدى الشقق السكنية، أو في غرفة بسطح العقار الذي يقوم بحراسته في فيصل.

وتابعت الطفلة أنها حينما كانت تخبر أشقاءها بما حدث معها يقولون إنها مجنونة، واتهموها بالاضطراب النفسي ما دفعها لتقديم بلاغ في مركز الأمومة والطفولة.

كان تلقى مركز الأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل بلاغًا من طفلة تدعى س، 15 سنة، تتهم والدها ح ج، بالتعدي عليها جنسيًا في مكتب داخل عقار يقوم بحراسته في فيصل منذ 6 سنوات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أقر أمام رجال المباحث بالواقعة وتمت إحالته إلى جهات التحقيق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في جنوب الجيزة محكمة الجنايات إحالة خفير الطفلة تحرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«البحث العلمي» تدعو رواد الأعمال للمشاركة فى أسبوع الابتكار الأورومتوسطى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 16-1-2022

«الصحة» تكشف 4 حقائق حول «أوميكرون».. ونصيحة لغير المطعمين

هشام إسماعيل يكشف لـ «الدستور» تفاصيل مشاركته في مسلسل «الكبير 6»

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت