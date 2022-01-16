رئيس مجلس الشيوخ: عظمة مصر تجلت في تنظيم منتدى شباب العالم

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه شَرُفت بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع، وأكدت قُدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها، ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصةً عالميةً بارزة وحدثاً سوف ينتظره العالم دوريًاحيث شارك فيه شباب من (196) دولة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «تجمع شباب العالم فى حوار تفاعلى واحد ناقشوا فيه كل القضايا والتحديات التى تواجه العالم، فكان المنتدى فرصة استثنائية خلقت أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة من الخبرات».

وتابع: «تحية تقدير واعتزاز لجميع القائمين على إخراج هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها».

وواصل مجلس الشيوخ فى جلسته المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.