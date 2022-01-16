الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ: عظمة مصر تجلت في تنظيم منتدى شباب العالم

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه شَرُفت بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع، وأكدت قُدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها، ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصةً عالميةً بارزة وحدثاً سوف ينتظره العالم دوريًاحيث شارك فيه شباب من (196) دولة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «تجمع شباب العالم فى حوار تفاعلى واحد ناقشوا فيه كل القضايا والتحديات التى تواجه العالم، فكان المنتدى فرصة استثنائية خلقت أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة من الخبرات».

وتابع: «تحية تقدير واعتزاز لجميع القائمين على إخراج هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها».

وواصل مجلس الشيوخ فى جلسته المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ منتدى شباب العالم شرم الشيخ حوار تفاعلى القضايا والتحديات العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«الصحة» تكشف 4 حقائق حول «أوميكرون».. ونصيحة لغير المطعمين

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 16-1-2022

«البحث العلمي» تدعو رواد الأعمال للمشاركة فى أسبوع الابتكار الأورومتوسطى

هشام إسماعيل يكشف لـ «الدستور» تفاصيل مشاركته في مسلسل «الكبير 6»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت