تداول 276 طن بضائع و304 شاحنات و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 276 طن بضائع عامة ومتنوعة، و304 شاحنات و31 سيارة ملاكي. وشملت حركة الصادرات 177 شاحنة و10 ملاكي وتصدير 37765 طن فوسفات.

موانيء البحر الأحمر: حركة الواردات 276 طن بضائع عامة

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 276 طن بضائع عامة و127 شاحنة و21 ملاكي 13سفن على أرصفة الموانئ.



موانئ البحر الأحمر: ميناء سفاجا يستقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة 19 ملاكي

ووفقا لما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة 19 ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 96 شاحنة 7 ملاكي والسفينة TENGDA بحمولة 37765 طن فوسفات متجهة إلى أندونيسيا.

ميناء نويبع السفينة سيناء بحمولة 28 شاحنة بحمولة 276 طنا و2 ملاكي.

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر إلى استقبال ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 28 شاحنة بحمولة 276 طنا و2 ملاكي.

وكانت قد شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة و9 سيارات ملاكي، شملت حركة الصادرات 393 طن بضائع عامة و18 شاحنة.

موانئ البحر الأحمر: حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و9 ملاكي 12 سفن

وبحسب ما جاء في موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و9 ملاكي 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة والسفينة أمل بحمولة 81 شاحنة 2 ملاكي.

استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طن وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طن.. بموانئ البحر الأحمر

ووفقا لما جاء في بيان موانيء البحر، استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طنا، وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طنا.