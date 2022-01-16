الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لا تفرط في التباهي بنفسك.. ما يجب عليك فعله بعلاقتك الجديدة

علاقتك الجديدة
علاقتك الجديدة

الوقوع في الحب شعور جميل، والدخول في علاقة جديدة تقلب حياتك رأسا على عقب، من خلال التفكير في شكل العلاقة، وكافة التفاصيل الأخرى، في السطور التالية يستعرض موقع “momjunction”  ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند بدء علاقة جديدة مع شريكك.

 لا تنشر مخاوفك

أحد الأشياء التي يميل كثير من الناس إلى القيام بها عندما يبدأون في مواعدة شخص جديد هو البدء في نشر مخاوفهم وقلقهم من العلاقة منذ البداية، فمشاركة تجارب علاقاتك السابقة مع شريكك الحالي ستجعله يشعر بالإرهاق، اجعل المحادثات قصيرة ولطيفة، وبالتأكيد لا تفرط في مشاركتها.

  لا تخف من تجربة أشياء جديدة

إذا أراد شريكك تجربة أشياء جديدة ولا ترغب في ذلك، فحاول إعطائها فرصة، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإعجاب بها.

 لا للتطفل 

 إذا كان شريكك قد تعرض للانفصال، فلا تستمر في التطفل على ماضيه بسؤاله كيف كانت علاقته بحبيبته السابقة، امنحه الوقت، ومع الوقت سينفتح عليك ويتحدث عن كل ما ترغب. 

 لا تنس أصدقاءك

كل شيء جيد عندما تضع خططًا مع شريكك لقضاء بعض الوقت مع أصدقائك، كما أنك تحتاج أيضًا إلى بعض الوقت للاعتناء بنفسك، ولا تجعل شريك حياتك محور حياتك منذ البداية؛ امنح أيضًا بعض الوقت لعائلتك وأصدقائك.

 لا تغار

لا تفسح المجال للتملك والغيرة، يمكن أن تسبب تلك المشاعر مشاكل في العلاقة، وتذكر أنه يجب أن تقوم العلاقة على الثقة المتبادلة والتفاهم والالتزام. 

 كن متواضعا

كونك مع شريكك، قد تشعر بالحاجة إلى التباهي بنفسك باستمرار حتى تحظى باحترامه، ولكن كن صادقًا، لا يتعين عليك القيام بذلك طوال الوقت، وعندما تكون متواضعًا سيقدر شريكك ذلك عنك.

الوقوع في الحب علاقة جديدة يجب تجنبه التفكير في شريك حياتك تقضي أيامك ولياليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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