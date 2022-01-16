صحيفة كندية تحذر من جماعات الإسلام السياسي: ارتكبت أعمالًا إرهابية في المجتمع الأوروبي

حذرت صحيفة مترو الكندية من مخاطر الإسلام السياسي في أوروبا كما حذرت من استخدامهم لمصطلح الإسلاموفوبيا، واعتبرت أنه“سلاح هائل“ في المجتمع الأوروبي متعدد الثقافات.

وأضافت: لقد ارتكبت جماعات الإسلام السياسي في أوروبا العديد من الحوادث الإرهابية منها قتل محمد شافعي، وهو مهاجر أفغاني إلى مونتريال، ببرود بناته الثلاث وزوجته الأولى في عام 2009 لعدم التزامهم بالتعليمات الصارمة للإسلام وفقا لوجهة نظرهم.

وعادت الإسلاموفوبيا إلى عناوين الصحف في كيبيك في كندا الشهر الماضي مع نقل مجلس إدارة مدرسة تشيلسي: مدرس إلى واجبات إدارية بسبب تطرفه.

وتابعت الصحيفة: لا يجب أن نخاف من المجتمع المسلم، ولكن يجب أن نخاف من الإسلام السياسي المتطرف، حيث تحاول جماعات الإسلام السياسي نشر أفكار متطرفة هادمة للمجتمعات الأوروبية وقيم المجتمعات الأوروبية القائمة على المبادئ العلمانية.

واختتمت الصحيفة: أن من ينتقد الإسلام السياسي وجماعاته أصبح يواجه اتهاما فوريا بأنه يعاني من الإسلاموفوبيا، وأكدت ان اتهام منتقدي الإسلام السياسي بالإسلاموفوبيا بات أكثر الأدوات فعالية لتحييد عدو سياسي وهو السلاح الذي لا يتردد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في استخدامه لمواجهة منتقديه.

وفي سياق متصل، حذرت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب من مخاطر جماعة الإخوان والإسلام السياسي في أوروبا حيث أكدت الدراسة أن جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان، يمثلون أكبر تهديد للاتحاد الأوروبي.

كما أكدت الدراسة أن الإخوان تنسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية.

ووفقًا للدراسة فقد بات الإنترنت أحد القنوات الأساسية لنشر الآراء المتطرفة وتوفير وصول سهل إلى جمهور مستهدف عريض ومنح التنظيمات المتطرفة، إمكانية استخدام “البث المباشر Live” لاستهداف المجندين والحصول على الدعم الإعلامي.