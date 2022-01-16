مسؤول: وضع كورونا فى الصين مستقر ويمكن السيطرة عليه

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن التفشي الأخير لكوفيد-19 في الصين مستقر بشكل عام، حيث تمكنت البلاد من السيطرة علي بؤر التفشي في بعض المناطق في الوقت المناسب.

وخلال مؤتمر صحفي، قال خه تشينغ هوا، مسؤول باللجنة، إن الصين تواجه حاليا تحديات تتمثل بشكل أساسي في الحالات الوافدة وذروة السفر الداخلي خلال موسم العطلة القادم.

وسجل البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة 104 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، منها 52 في خنان و 39 في تيانجين و ثماني حالات في قوانغدونغ وأربع في شنشي وحالة واحدة في تشجيانغ، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وأوضح خه أن أغلب حالات الإصابة بكوفيد-19 في تيانجين خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بين أناس يخضعون للحجر الصحي، ما يشير إلى احتمالية انحسار تفشي الفيروس في المدينة.

وسلط المسؤول الضوء على الجهود المتواصلة لإدارة مواقع الحجر الصحي، مضيفا أن قوة العمل المشتركة بين الهيئات للاستجابة لكوفيد-19 والتابعة لمجلس الدولة الصيني، قد أرسلت فريق عمل لتوجيه أعمال مكافحة الوباء في تيانجين.

وأضاف أن تفشي كوفيد-19 في شيآن، حاضرة مقاطعة شنشي، انحسر بشكل أساسي، بينما لا تزال مقاطعة خنان تواصل مخاطر تفشي العدوى داخل التجمعات السكنية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.