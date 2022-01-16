«أراب نيوز»: مصر تبهر العالم بكشف أثرى جديد

أبرزت صحيفة "اراب نيوز" الاكتشاف الأثري الأخير في منطقة غرب أسوان، حيث تم الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني تحتوي على حوالي 20 مومياء.

ولفتت الصحيفة إلى أن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان، نجحت في الكشف مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني.

وأشارت إلى أن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أوضح المقبرة تتكون من جزأين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.

ونقلت الصحيفة عن عبدالمنعم سعيد محمود، مدير عام آثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصري، قوله إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملي والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن.

وأضاف عبدالمنعم أن الجزء الثاني منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها في حالة جيدة من الحفظ، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية أظهرت أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.

وتابعت أن الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو ورئيسة البعثة المسئولة عن الكشف، ذكرت أن البعثة عثرت على العديد من المقتنيات الأثرية داخل المقبرة والتي تعود للعصر اليوناني الروماني منها موائد للقرابين ولوحات حجرية عليها نصوص بالخط الهيروغليفية، وعقد من النحاس مزين بكتابات يونانية واسم (نيكوستراتوس).

وبينت الصحيفة أن البعثة عثرت أيضا على عدد من التوابيت في حالة جيدة من الحفظ بعضها من الفخار والبعض الآخر من الحجر الرملي.

ويعد الكشف ضمن سلسلة الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تبهر بها مصر العالم، وتساهم في تنشيط القطاع السياحي؛ كما أنه يأتي بالتزامن مع الاكتشاف الذي أعلنت عنه البعثة الأثرية المصرية الألمانية مؤخرا في مدينة الأقصر، حيث تم الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين، على هيئة أبو الهول وتمثال للإله سخمت.