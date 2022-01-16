الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنصح بتناول الطعام الذى يحتوى على ڤيتامين «A»

طعام ڤيتامين A
طعام ڤيتامين A

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتناول الطعام الذي يحتوي على فيتامين A، مؤكدة أنه  يعتبر خط الدفاع الأول للجسم في مقاومة الأمراض.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا الفيتامين متواجد في الأسماك الزيتية مثل التونة وصفار البيض والجزر والبطاطا والقرع العسلي وكبدة الدجاج والأبقار. 

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 924 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332531 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

 

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 398879 من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و22123 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخةأاندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة أيفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

منشور وزارة الصحة
منشور وزارة الصحة
وزارة الصحة والسكان فيتامين A فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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