بايدن يتابع تطورات احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بتكساس

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع آخر تطورات عملية احتجاز رهائن في كنيس بتكساس، فيما أكدت مصادر أمريكية أن محتجز الرهائن في كنيس "بيث إسرائيل" من أصل باكستاني.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، بحسب مصادرها، إنه تم احتجاز 4 رهائن بينهم حاخام في كنيس "بيث إسرائيل"، مشيرة إلى أن شرطة تكساس لا تعرف حتى الآن عدد المحتجزين في الكنيس".

ونوهت المصادر، بأن شقيقة المسلح حكم عليها بـ 85 عامًا لقتلها عميل FBI وجنديًا أمريكيًا، مشيرة إلى أن المسلح في تكساس يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ85 عامًا".

واحتجز مسلح عددًا من الرهائن في داخل كنيس يهودي في بلدة كوليفيل في ولاية تكساس الأمريكية، شرطة كوليفيل.

وقال رقيب شرطة كوليفيل دارا نيلسون، بحسب "سي إن إن"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تكساس للسلامة العامة، يساعدان في التعامل مع وضع الرهائن في مجمع "بيث إسرائيل" في كوليفيل تكساس.

وأضاف نيلسون أنه لا توجد إصابات في هذا الوقت، وأشار إلى أن الشرطة أخلت المنطقة.

وقال نيلسون إن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي يتواصلون مع الشخص الموجود في المبنى، لافتًا أنه "لا يوجد تهديد لعامة الناس" في هذا الوقت.

وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق SWAT وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة.