«العين» و«الفاروق» يتقاسمان جائزة عبد العزيز المنصور في معرض الدوحة للكتاب

تقاسمت دار العين للنشر برئاسة الدكتورة فاطمة البودى، ودار الفاروق للاستثمارات ويمثلها الوزير العامرى فاروق، اليوم السبت، الفوز بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور في دورتها الثالثة، ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب بحضور هيثم حافظ رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب.

وأعلن اتحاد الناشرين العرب مضاعفة قيمة جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور لدعم الناشر العربي في دورتها الثالثة في المجموعة القصصية للكبار 2021، لتصل إلى 20 ألف دولار أمريكي.

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد (رئيساً)، رئيس لجنة التطوير المهني هيثم حافظ (عضواً)، صالح الغازي (عضو مجلس الأمناء ومنسق الجائزة، وأنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة للدورة الثالثة خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب عام 2022.