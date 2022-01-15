السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير التعليم ينتقد أولياء الأمور: التساؤلات زادت عن حدها

جريدة الدستور

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أن تساؤلات أولياء الأمور في المواضيع التعليمية زادت عن حدها، مشيرًا إلى أن الأهالي عليهم توفير بيئة جيدة للطلاب حتى يتم تجهيزهم للامتحان بأي شكل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الأولاد المفروض تفهم وتيجي تحل، وكلنا كنا في مدارس والامتحان اللي بيجيلنا بنحله، أما طريقة الامتحان وشكله فهو أمر يخص المؤسسات التعليمية مش هنعمل استفتاء عشان نمتحن الأولاد".

وتابع: "للأسف كلام الأهالي عن امتحان أولى وثانية ثانوي أمر غريب، لأن لما يبقى الامتحان 3 نقاط في التابلت و3 في الورق، ويتم في النهاية الاستقرار على إجابة الـ 6 أسئلة في الورق فقط إيه الفرق؟".

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