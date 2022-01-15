السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمة بالتعدى على سلفتها بآلة حادة فى منطقة المرج

المتهمة
المتهمة

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، إحالة المتهمة بالتعدى على سلفتها بآلة حادة بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات. 


وذكر قرار الإحالة أن المتهمة منى .ع ربة منزل، أقرت بتعديها على سلفتها بآلة حادة بسبب خلافات نشبت بينهما بمنطقة المرج. 


وأضافت المتهمة بأن المجنى عليها وزوجها يسكنان فى شقتهم عنوة ورفضا الخروج منها وبينهم مشاكل كثيرة، وازدادت الخلافات بينهم بعد قيام المجنى عليها تعمد التعدى بالضرب على نجلها فى المدرسة نظرًا لعملها معلمة بنفس المدرسة، وتقدمت بالشكوى أكثر من مرة لمدير المدرسة،  حتى اضطرت للتشاجر مع المجنى عليها والتعدي عليها بآله حادة.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم سلفتها بالتعدى عليها بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات بينهما وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمة، وضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

حبس نيابة متهمة ضرب المرج

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١٩٩٠-٢٠٢١

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