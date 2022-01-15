السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تطالب دول الجوار بالتعاون معها لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تفقد نجلاء المنقوش
تفقد نجلاء المنقوش لمركز عين زارة

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، السبت، أن ملف المهاجرين غير الشرعيين يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة.

 

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لنجلاء المنقوش اليوم لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتمويل المهاجرين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

 

واستمعت المنقوش خلال الزيارة لمطالب المهاجرين واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

 

وقالت المنقوش إن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا، كما أن الملف يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.

 

 وناقشت المنقوش مع محمد سالم الخوجة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والبرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة أوضاعهم الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش المهاجرين عين زارة طرابلس وزارة الخارجية الليبية حكومة الوحدة الوطنية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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