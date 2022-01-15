«الجريمة».. أبطال الفيلم: ينتمى لـ«السيكودراما».. وكل المشاهد صعبة

حقق فيلم "الجريمة" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه بدور السينما، حيث شارك به عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد عز وماجد الكدوانى ومنة شلبى وسيد رجب ومحمد أبوداود وحجاج عبدالعظيم ومحمد جمعة ونبيل عيسى وكريم مغاورى، إلى جانب السيناريست أمين جمال، والمخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق.

الفيلم يحكى عن جريمة قتل حدثت فى فترة السبعينيات من القرن الماضى، ويعانى بطله من "هلاوس" ويحتاج إلى الخضوع للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات، ثم يقرر الهرب، ولم يكن ذلك صعبًا لأنه مجرم محترف.

ويرتكب بطل العمل جرائم لمصلحة أصحاب النفوذ مقابل المال، وفى النهاية يتورط فى جريمة كبرى تضطره للاعتراف بجميع جرائمه السابقة، ومواجهة عدد كبير من الأشخاص، فى سياق دراما بوليسية.

"الدستور" التقت عددًا من صنّاع وأبطال الفيلم لمعرفة كواليسه، خاصة أن الجمهورين المصرى والعربى كانا ينتظراه بشغف كبير.

أحمد عز: فخور بالتجربة.. واجتهدنا لتقديم عمل متميز

أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته بطرح فيلم "الجريمة" بدور العرض السينمائية، ليكون هذا التعاون الثانى بينه والمخرج الكبير شريف عرفة، بعد تجربة فيلم "الممر"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

وقال "عز": "شرف كبير لى أن أتعاون مجددًا مع شريف عرفة.. أعمل معه وأنا واثق من أن العمل سيكون مميزًا ومختلفًا"، مشددًا على أنه تعلم الكثير منه.

وأضاف: "كانت خطة التصوير تسير بدقة، وأنا سعيد جدًا بهذه التجربة، وأتمنى تكرارها مرة واثنتين وعشر مرات.. هذا هو النجاح"، مشيرًا إلى أنه فخور بالتعاون مع ماجد الكدوانى ومنة شلبى حيث وصفهمها بأنهما "من أجمل الشخصيات فى الوسط الفنى".

ووجّه النجم أحمد عز الشكر لكل فريق عمل الفيلم، الذى اجتهد ليقدم للجمهور عملًا مميزًا.

ماجد الكدوانى: أبعدنى عن الكوميديا

قال الفنان ماجد الكدوانى إن الشخصية التى يجسدها خلال الفيلم بعيدة تمامًا عن الكوميديا، لذلك وافق على المشاركة فى العمل لأنه يقدم فكرة جديدة ومميزة، مشددًا على أنه سعيد بالتجربة ككل، وبالتعاون مع نجوم كبار ومع المخرج العبقرى شريف عرفة.

وأضاف "الكدوانى" أن "عرفة" مخرج مهم جدًا، يمتلك موهبة فارقة، والجمهور يحترم أعماله، موضحًا: "بيقدر يطلع حاجات مميزة من الممثل.. أشكر ربنا إنه أتاح لى فرصة العمل معه".

وأشار إلى أن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، ولكنه نسى الإرهاق بمجرد عرض الفيلم، لافتًا إلى أنه سعيد بالتعاون من جديد مع النجم أحمد عز.

وقال: "مش أول مرة نشتغل سوا، وبينّا رصيد كبير، وهو ممثل جاد وبيحترم أعراف المهنة، ودايمًا أنا بقول إن التمثيل مهنة جماعية وهو بينطبق عليه هذا".

ونوه بأن الفيلم ينتمى إلى فئة أعمال "السيكودراما"، معتبرًا أنه محظوظ بعرض فيلمين له فى هذا الموسم، هما "برا المنهج" و"الجريمة"، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهورين المصرى والعربى.

محمد أبوداود: المحبة ملأت الكواليس

رأى الفنان محمد أبوداوود أن فيلم "الجريمة" عمل فنى مختلف، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية تختلف تمامًا عن كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية. وأضاف "أبوداود": "هذا الفيلم يقدم سينما مختلفة وجديدة، ولم أرَ قصة كتلك من قبل"، مشيدًا بالتعاون مع الفنان أحمد عز.

وقال: "هو صديق وابن عزيز وأحب التعاون معه، لأنه إنسان خلوق ويحترم عمله ويحب التعاون.. وأرى أن شريف عرفة أستاذ". وشدد على أن المحبة كانت تملأ الكواليس، لأن جميع الفنانين المشاركين فى العمل مجتهدون ويسعون لتقديم فن هادف، موضحًا: "كان الكبير يساعد الصغير، وينصحه ويوجهه".

حجاج عبدالعظيم: يتناول مجموعة من الأزمات النفسية

كشف الفنان حجاج عبدالعظيم عن أنه وافق فورًا على المشاركة فى فيلم "الجريمة" بمجرد أن عرض عليه المخرج شريف عرفة الأمر، موضحًا: الشغل مع شريف عرفة فرصة كبيرة ماتتعوضش.. أى حد بيتمناها، لأنه مخرج متمكن من أدواته.

وأضاف "عبدالعظيم" أن فكرة الفيلم جديدة بالنسبة للممثلين والجمهور، لافتًا إلى أن ردود الأفعال إيجابية حتى الآن، وتعكس أن الناس تتفاعل مع العمل. وأشار إلى أن هذا الفيلم ينتمى لنوعية نادرة من الأفلام التى تركز على الحالة النفسية للإنسان، وتدور أحداثه فى سبعينيات القرن الماضى، ونجح المخرج فى صناعة مشاهد تناسب الزمن والمكان آنذاك.

أمين جمال: العنف سبب وضع التصنيف العمرى

أعرب الكاتب والسيناريست أمين جمال عن سعادته بطرح فيلم "الجريمة"، معتبرًا أن الجمهور يحب هذه النوعية النادرة من الأفلام.

وأعرب عن فخره بالتعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة، قائلًا: "كان التعاون مميزًا ومثمرًا، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

وذكر أن "الفيلم ملىء بالتشويق، ويحتوى على بعض مشاهد العنف، ولهذا السبب جرى منحه تصنيفًا عمريًا من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لأكبر من ١٦ عامًا"، مشددًا على أنه متحمس جدًا ليعرف آراء الناس حول العمل.

شريف عرفة: بذلت مجهودًا كبيرًا.. وسعيد بردود الأفعال

اعتبر المخرج الكبير شريف عرفة فيلم "الجريمة" تجربة مختلفة جدًا، لأنها لا تشبه أى عمل أخرجه من قبل، قائلًا: "الحدوتة مختلفة وجديدة.. ومبسوط بردود أفعال الجمهور الإيجابية فى صالات العرض".

وأضاف "عرفة": "بذلت مجهودًا كبيرًا ليخرج العمل بهذا الشكل، وتم التصوير فى أكثر من مكان وعلى فترات مختلفة، بسبب انتشار كورونا".

وتابع: "ظروف تفشى فيروس كورونا تسببت فى تأجيل التصوير لفترة"، مختتمًا: "أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".