خلال يومين.. رامى جمال ينضم لتريندات اليوتيوب بـ«مش حبايب»

حقق الفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية "مش حبايب"، حيث انضم بها لقائمة الأكثر مشاهدة خلال يومين من طرحها على يوتيوب، محققًا ربع مليون مشاهدة.

الأغنية الجديدة من ألحان رامي جمال ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقي وميكساج، وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

وتقول كلمات الأغنية:

علشان نفارق بعض مش حاطين شروط

ولا محتاجين وقت الفراق ندفع ثمن

احنا إللي بيننا في الحقيقه عشان يموت

محتاج يدوب من وقتنا ساعة زمن

علشان نفارق بعض مش حاطين شروط

ولا محتاجين وقت الفراق ندفع ثمن

احنا اللي بيننا في الحقيقه عشان يموت

محتاج يدوب من وقتنا ساعة زمن

مش حبايب اللي بيننا كان مجرد حبل دايب

لما نبعد مش هنعرف اللي متساب من اللي سايب

باختصار احنا اتخدعنا وانتهينا من سنين

لو هنحسبها بوجعنا في احنا الاثنين متسابين.

وكان رامى جمال طرح الأسبوع الماضي أغنية "في غمضة عين"، عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.