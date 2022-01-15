السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: زعيم حزب العمال يطالب جونسون بالاستقالة

جونسون
جونسون

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، اليوم السبت، إن على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن يتنحى عن منصبه من أجل "المصلحة الوطنية" لأنه "غير قادر على القيادة".
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، صعد زعيم العمال الضغط على جونسون الذي يكافح لإنقاذ منصبه وسط دعوات متزايدة من السياسيين في حزبه، أيضًا باستقالته على خلفية سلسلة من المزاعم بشأن انتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا في "داونينج ستريت".
وفي خطاب أمام مؤتمر جمعية فابيان، اتهم ستارمر المحافظين بأنهم أضروا بهيئة الخدمات الصحية NHS لأنهم "منشغلون للغاية بالدفاع عن خرقه للقواعد"، "بدلًا من التركيز على تجاوز الجائحة وخفض قوائم الانتظار"، مشددًا على أن فترات انتظار المرضى على قوائم الانتظار "كانت الأقصر على الإطلاق" عندما ترك حزبه الحكومة قبل 12 عامًا.
ولم تكن المعارضة وحدها المطالبة بتنحي جونسون بالتنحي بسبب خرق القواعد بعد اعتذاره العلني للملكة، أمس الجمعة، عن الحفلات التي أُقيمت في مقره عشية جنازة زوجها الأمير فيليب وانتهكت قواعد الإغلاق، وفقًا للصحيفة.
وقال توبياس إلوود، رئيس اللجنة المختارة لشئون الدفاع في مجلس العموم، في تصريحات اليوم، "نحن بحاجة إلى قيادة" ويجب على جونسون "القيادة أو التنحي".
كما كرر أندرو بريدجن، النائب عن شمال غرب ليسترشاير وحليف جونسون السابق، دعواته لرئيس الوزراء بالاستقالة لصالح البلاد، وصرح في مقابلة تليفزيونية بأن منصبه كرئيس للوزراء "لا يمكن الدفاع عنه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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