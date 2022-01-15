«آمنة» يوجه بتكثيف القوافل المجانية لتحسين ظروف أهالى البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون وحوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" أحدهما بمبنى دار المناسبات بقرية الشهداء بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون، بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية: الكشف على 5 حالات جراحة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لنساء القرية وتطعيم 60 حالة بلقاح فيروس كورونا، وتجريع ورش عدد 500 رأس أغنام وماعز و100 بقرة وعدد 50 جاموسة.

كما تم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية وتم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب توزيع عدد 70 أسطوانة غاز بأسعار مدعمة لأهالي القرية، ورفع التجمعات بنطاق القرية بواسطة معدات وسيارات الوحدة المحلية.

كما تم خلال القافلة تنظيم ندوة توعية حيث تم الإشارة إلى أخطار الزيادة السكانية وأهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية ومحاربة الزواج المبكر للقاصرات.