السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ALP

سفينة الحاويات العملاقة
سفينة الحاويات العملاقة EVER ALP

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم السبت، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ALP في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة قادمة من ميناء كينجداو بالصين ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس أثبتت ريادتها وقدرتها على استقبال كل سفن الحاويات العملاقة التي تصل سعتها إلى 24 ألف حاوية، حيث تختص هذه الفئة من السفن العملاقة  بعبور قناة السويس دون غيرها من الممرات الملاحية لنقل التجارة بين أوروبا وآسيا.

ولضمان عبور السفينة بأمان، وجه ربيع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك وتعيين مجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة، وهم الربان سعيد فؤاد، كبير مرشدين ممتاز، والربان وائل جنينة، كبير مرشدين أول، كما أناب كلا من الربان أحمد فراج، كبير مرشدين أول، والربان عمرو فايز، كبير مرشدين، للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لقبطان السفينة واستكمال إرشادها من الإسماعيلية حتى بورسعيد.

وتعد EVER ALP هى السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE، وهى الرابعة ضمن سلسلة من السفن العملاقة مكونة من 12 سفينة من الفئة 24 A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي EVER GREEN، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى بالصين.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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