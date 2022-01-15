السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مار بشارة الراعي يستقبل وفدا من الطائفة المعمدانية

الكاردينال مار بشارة
الكاردينال مار بشارة

استقبل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية وفداً من الطائفة المعمدانية الإنجيليّة حول العالم ضمّ كل من الدكتور إيليجه براون، أمين عام الإتحاد المعمداني العالمي، نائبة رئيس الإتحاد المعمداني العالمي في منطقة الشرق الأوسط الدكتورة لينا رعد، القس جوزيف القزي نائب رئيس مجمع الكنائس المعمدانية الإنجيلية، وأمين عام المدارس الإنجيليَّة في لبنان الدكتور نبيل قسطه وقد رافقه رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب بشارة خوري.

خلال اللقاء عرض الوفد لصاحب الغبطة واقع التعليم الخاص في لبنان مؤكدًا وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، وتأييده لمواقف البطريرك الوطنيَّة، لا سيّما فيما يتعلَّق بموضوع حياديّة لبنان ونأيه عن الصرعات الإقليميَّة، وأهميَّة التوازن في المواقف اللبنانيَّة، من أجل بناء دولة قوية قادرة على خدمة الشعب اللبناني بكافة أطيافه.

كما شدّد الوفدُ على ضرورة المضي قدمًا في رصّ الصفوف والتعاون الفعَّال ما بين المؤسسات التربويّة كافة في لبنان بهدف خدمة تلامذة هذا الوطن، لا سيمَّا ذوي الصعوبات التعلميّة. وذكّر رئيس الوفد بأن الإنجيليين والكاثوليك كانوا السبّاقين في تأسيس أرقى الجامعات والمدارس الثانوية منذ القرن التاسع عشر في لبنان ما ساهم في جعله قبلة الشرق تربوياً وثقافياً. واليوم يأتي الحوار والعمل المشترك ليؤتي نتائج مميزة مع تغيّر الظروف والاحتياجات التربويّة.

أخيراً، وجّه الدكتور إيليجه براون دعوةً إلى غبطة البطريرك لزيارة مقر الإتحاد المعمداني العالمي في واشنطن العاصمة، وترؤسّه مؤتمرا لدعم القطاع التربوي في لبنان.

من جهته قال الاب بشارة خوري: “اذا كان هناك وجه نعتز به في الخارج، فهو المستوى العلمي والثقافي لشبابنا وشاباتنا، ولهذا السبب نقوم بكل المحاولات كي لا نفقد هذا الكنز الثمين الذي هو مستقبل الوطن، وكل انفتاح من اي جهة كان هو مطلوب ومرحب به. واليوم نحن امام تعاون مع الكنيسة المعمدانية لمساعدة طلاب لبنان الذين يمرّون بظروف اقتصادية صعبة، كي يحظوا بمستقبل أفضل”.

وكان صاحب الغبطة قد استقبل هيئة مكتب الرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر في زيارة تهنئة بالأعياد المجيدة، جرى في خلالها وضع غبطته في صورة نشاطات ومشاريع الرابطة في السنة المقبلة.

كما استقبل وفداً من الهيئة التنفيذية لرابطة قدامى الاكليريكية المارونية برئاسة الدكتور أنطوان سعد، أطلعت البطريرك على برنامج احتفالات اليوبيل الخمسيني لإنشاء الرابطة، كما تمنى الوفد سنة مباركة لصاحب الغبطة.

واستقبل غبطة ايضًا عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في زيارة تهنئة بحلول عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.

الشعب اللبناني الكاثوليك الكنيسة المارونية مدارس الثانوي واشنطن العاصمة الكاردينال القرن التاسع عشر

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