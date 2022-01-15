السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختنقت بالبخار.. غاز السخان يقتل فتاة فى كرداسة ولا توجد شبهة

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، خنقًا أثناء الاستحمام داخل دورة المياه بشقتها في كرداسة، وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل دورة المياه بشقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة اختنقت أثناء الاستحمام داخل دورة المياه ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

فتاة مصرع الاستحمام كرداسة غرفة النجدة جثة فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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