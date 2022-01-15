اختنقت بالبخار.. غاز السخان يقتل فتاة فى كرداسة ولا توجد شبهة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، خنقًا أثناء الاستحمام داخل دورة المياه بشقتها في كرداسة، وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل دورة المياه بشقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة اختنقت أثناء الاستحمام داخل دورة المياه ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.