السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع توقعات بأمطار خفيفة ونشاط للرياح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 16 09
الإسكندرية 16 10
وادى النطرون 16 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 16 09
دمنهور 16 09
بلطيم 17 10
مطروح 15 09
السلوم 15 09
سيوة 15 04
بورسعيد 17 11
دمياط 17 10
الزقازيق 16 09
المنصورة 16 09
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 15 09
رفح 15 09
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 17 12
طابا 15 11
كاترين 08 00
الطور 19 12
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 19 13
مرسى علم 19 13
الفيوم 16 06
بنى سويف 16 06
المنيا 16 06
أسيوط 16 05
سوهاج 16 07
قنا 17 07
الأقصر 17 08
أسوان 17 08
ادفو 17 08
أبوسمبل 17 09
الوادى الجديد 16 05
شلاتين 22 11
أبورماد 22 12
حلايب 20 12
رأس حدربة 20 12

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية الوجه البحري الصعيد

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١٩٩٠-٢٠٢١

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