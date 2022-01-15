«إيفاد» يناقش تأثير جائحة كورونا على الزراعة في إفريقيا

يناقش الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، يوم 20 يناير الجاري، تأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة الزراعية في إفريقيا وإمكانية زيادة التجارة بين البلدان الأفريقية لبناء مرونة مكونات النظم الغذائية والجهات الفاعلة ، ولا سيما المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتسلط حلقة النقاش الضوء على الابتكارات التي يتم تنفيذها لدعم التجارة بين البلدان الأفريقية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة الأخرى بالإضافة إلى الخطوات التالية للمضي قدمًا في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويتم تعريف المشاركين بالبيانات عالية الجودة والتحليلات عن التجارة الزراعية الأفريقية ، وسوف يكتسبون نظرة ثاقبة للأدوار المحتملة للتجارة بين البلدان الأفريقية في تسريع الانتعاش الاقتصادي وبناء المرونة في سياق COVID-19.

ويهدف الحدث إلى الإجابة على عدد من الأسئلة، حول دور الابتكار والتجارة بين البلدان الأفريقية في تسريع تعافي الاقتصادات الأفريقية من آثار جائحة فيروس كورونا، والدور الذي يمكن أن يلعبه الابتكار في التجارة الإقليمية في استقرار الإمدادات الغذائية المحلية وزيادة مرونة الأسواق في مواجهة صدمات الإنتاج المحلي والأسعار، فضلاً عن مناقشة الفوائد المحتملة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وزيادة التجارة بين البلدان الأفريقية للمنتجين المحليين.