وفاة طالب بتسمم الغاز قبل ساعات من الامتحانات بأسيوط «بث مباشر»

قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن واقعة إصابة عدد 6 من طلاب جامعة الأزهر بكليتي الزراعة والعلوم، حدثت خلال إقامتهم بسكن خارجي بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك: “إننا وردنا إخطاراً من بعض الطلاب باستيقاظ زملائهم صباح يوم الجمعة في حالة ثبات تام ولا يستطيعون الحركة، وقام أحدهم بالتحرك وسط صعوبات والاتصال بزملائه لإحضار سيارات الإسعاف لنجدتهم خاصة بعد اكتشافه وفاة أحد زملائه بالسكن”.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، إنه “عقب نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام بمدينة الأربعين انتقلت وبرفقتي قيادات جامعة الأزهر فرع أسيوط، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب، والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية”.

وأشار إلى أنه ببحث الأمر تبين أن الطلاب لديهم امتحان صباح اليوم، فأخبرتهم أنه من يريد تأجيل الامتحان بعذر سوف يتم الموافقة له، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه دون التأثير على درجاته أو مجموعه النهائي، ولكنهم أصروا على حضور الامتحانات، فتم توفير لهم لجنة خاصة داخل المستشفى بإجراءات خاصة مراعاة لظروفهم الصحية.

وأضاف: “أما بالنسبة للطالب المتوفي فتم إنهاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تابعة للجامعة إلى مسقط رأسه بمدينة المنصورة وتقديم واجب العزاء إلى أسرته”.

ووجه الدكتور محمد عبدالمالك بإنهاء إجراءات تسكين الطلاب مصابي واقعة استنشاق الغاز بسكن خارجي وتسكينهم بالمدينة الجامعية نظراً للظروف الطارئة لهم، كما وجه بعقد لجان امتحانات خاصة لهم بالمستشفى لحين تعافيهم بشكل تام، وذلك حرصاً على مستقبلهم ومراعاة لظروفهم الصحية، وذلك بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لهم، حيث تم تحويلهم أمس للمستشفى نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بحي الوليدية بأسيوط، سائلاً المولى عز وجل لهم عاجل الشفاء والصحة.

هذا وقد أجرى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي جولة تفقدية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بكليات البنات بأسيوط، وذلك للاطمئنان على حسن سير وانضباط أعمال الامتحانات بكلية البنات الإسلامية وكلية التجارة بنات وكلية الطب بنات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على ضرورة مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الأجواء الملائمة لآداء الامتحانات في هدوء وذلك طبقا لتعليمات الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما دعا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستثمار قدراتهم الاستثمار الأمثل، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

كما اطمأن على تواجد السادة أعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين بلجان الامتحانات.

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