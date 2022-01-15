ضبط 3 متهمين استدرجوا أخصائية علاج طبيعي لسرقتها بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة فتاة بالإكراه، بعد استدراجها بدعوى عمل جلسة علاج طبيعي لوالدة احدهم المسنة داخل منزله بمدينة حلوان.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 23 عام، ومقيمة بمحافظة الغربية، بتعرضها لسرقة هاتفها وسلسلة ذهب، ومبلغ مالي 500 جنيه بالإكراه عن طريق 3 أشخاص، بعد ان استدرجوها لشقة أحدهم بدعوى عمل جلسة علاج طبيعي لسيدة مسنة والدة لأحد المتهمين.

وبعمل التحريات التي أثبتت صحة أقوال المجني عليها، والتي تعمل في مجال العلاج الطبيعي، حيث تبين تلقيها مكالمة من أحد الأشخاص، يبلغ من العمر 22 عام، ومقيم مساكن اطلس بدائرة القسم، وابلغها ان والدته مسنة وتحتاج إلى جلسات منزلية خاصة في مجال العلاج الطبيعي، وتم الاتفاق على المقابل المادي، وفور وصول الفتاة، كان المذكور بصحبة اثنين آخرين في انتظارها، وقاموا بسرقة محتويات حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثلاثة والتي تتراوح اعمارهم بين 21 و 22 و23 عاما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، كما تم ضبط المسروقات بحيازتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.