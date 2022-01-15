السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم سيارة نقل بمقطورة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

جريدة الدستور

تسبب حريق نشب في سيارة نقل بمقطورة، بداخلها رواسب مواد بترولية، في تفحم أجزاء بالسيارة، أثناء سيرها على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وعن التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفاده وجود حادث مروري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وتبين اشتعال النيران داخل سيارة نقل جرار ومقطورة رقم 6473 محملة بتانك فارغ به رواسب مواد بترولية، والاشتعال بـ14 إطارًا "كاوتش" خاصة بالمقطورة دون الاشتعال بالتانك، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواد بترولية حادث مرورى الإجراءات القانونية اشتعال النيران مصر اسكندرية الصحراوي سيارة نقل

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