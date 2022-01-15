حريق يلتهم سيارة نقل بمقطورة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

تسبب حريق نشب في سيارة نقل بمقطورة، بداخلها رواسب مواد بترولية، في تفحم أجزاء بالسيارة، أثناء سيرها على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وعن التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفاده وجود حادث مروري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وتبين اشتعال النيران داخل سيارة نقل جرار ومقطورة رقم 6473 محملة بتانك فارغ به رواسب مواد بترولية، والاشتعال بـ14 إطارًا "كاوتش" خاصة بالمقطورة دون الاشتعال بالتانك، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.